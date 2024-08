Vorarlberg weitet Abschussverordnung aus

In Vorarlberg ist eine Ende Juli erlassene Abschuss-Verordnung für einen Wolf ausgeweitet worden. Als Begründung dafür führte Agrarlandesrat Christian Gantner (ÖVP) Wolfsangriffe auf einer Alpe im Bezirk Dornbirn in den vergangenen Tagen an. Dabei seien etwa zwei Jungrinder gerissen und getötet worden. Galt bisher ein Gebiet von rund zehn Kilometern um die Mittagsfluh als Abschusszone, so umfasst diese nun auch umliegende Reviere.