Erst von Boot getroffen, dann bittere Tränen im TV

„Ich merke, dass ich was ins Gesicht bekommen habe, aber es ist nicht so, dass ich brutale Schmerzen habe. Das ist Kajak-Cross. Man muss sich darauf einstellen, dass so etwas passieren kann“, unterstellte Funk ihrer Gegnerin keine Absicht. Dann flossen beim ZDF-Interview die Tränen. „Ich habe mein Paddel weder links noch rechts ins Wasser bekommen. Wir waren alle auf einem Haufen. Das hat sich bis zum ersten Aufwärtstor auch so gezogen. Ich wurde richtig attackiert und habe auch selbst versucht zu attackieren. Ich habe es nicht geschafft, dran vorbeizuziehen und das waren meine Olympischen Spiele.“