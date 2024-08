Braithwaite will Ex-Klub Espanyol aus Rache kaufen

Er ist zweifellos kein Bad-Kicker, aber als Weltstar wäre er bisher auch nicht gerade in die Fußball-Geschichte eingegangen – doch auch wenn man Martin Braithwaite nicht in die Kategorie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Zlatan Ibrahimovic einordnen kann, in Sachen Reichtum ist der Däne eine ganz große Nummer! Gepaart mit einem gerüttelt Maß an „Rachsucht“ macht ihn das nun zu einer großen Gefahr für die aktuellen Besitzer und das Management seines Ex-Klubs Espanyol Barcelona …