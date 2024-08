Extremraser bretterte mit 129 km/h durch Linz

Da wird wohl das nächste Auto eingezogen. Mit unglaublichen 129 km/h fuhr ein 33-Jähriger in Linz durch die Stadt. Sein Pech: Die Polizei machte in Urfahr gerade Radarmessungen und erwischte so den verantwortungslosen Raser. Seinen Führerschein hatte der Mann erst gar nicht mit dabei.