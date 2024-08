3D-Darstellung von Herz rettete Elias das Leben

Mehrere komplexe Herzfehler

Doch von Anfang an: Bei einer pränatalen Untersuchung in Klagenfurt wurde dem Paar aus Wolfsberg in Kärnten eröffnet, dass ihr ungeborener Nachwuchs an mehreren sehr komplexen Herzfehlern leidet. „Beim Elias ist das Problem, dass sich die rechte Herzkammer nicht ausgebildet hat, wodurch eine Kammer fehlt, die für den Lungenkreislauf wichtig ist. Das führt dazu, dass Kinder wie er eine Reihe von OPs brauchen“, erklärt Julian Hochpöchler, zuständiger Assistenzarzt am Linzer Kinder- und Jugendklinikum.