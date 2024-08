Kind im OP-Saal: Die Chronologie eines Skandals

Und die Verantwortlichen zogen personelle Konsequenzen: Universitätsklinikum und Med Uni Graz entließen innerhalb weniger Tage die beiden Chirurgen fristlos. Das Vertrauen in die Ärztin sei dahin, so die Begründung. Am Sonntag folgte schließlich noch die Bestätigung der Med Uni Graz, dass auch der zweite Arzt gehen musste (die „Krone“ berichtete in ihrer Sonntagausgabe): „Wir können die Beendigung des Dienstverhältnisses bestätigen und bitten um Verständnis, dass wir zum Schutz aller Beteiligten und aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit keine weiteren Informationen zum Sachverhalt geben können.“