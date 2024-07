Wie gelangte Kind (13) in Grazer Operationssaal?

Neue Details gibt es zu jenem von der „Krone“ aufgedeckten Fall rund um eine steirische Chirurgin, die ihre Tochter (13) im Zuge einer Operation an einem Patienten hantieren haben lassen soll: Wie Polizei-Sprecher Fritz Grundnig bestätigt, ist den Ermittlern der Patient, an dessen Körper das Mädchen in steriler OP-Montur Hand angelegt haben soll, mittlerweile bekannt.