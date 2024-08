Französische Ekstase bei Rache für den Bruder

Um 13.27 Uhr wurde es bedrohlich laut in der Arena Paris Sud, da tanzten die tausenden Fans schon vor dem ersten Ballwechsel auf der Tribüne, skandierte immer wieder „Felix, Felix, Felix!“ Felix Lebrun hat die Herzen der Franzosen erobert, war mit seinen erst 17 Jahren in das Bronze-Match gestürmt. Um dort sportliche Rache am Brasilianer Hugo Calderano zu nehmen, der im Achtelfinale den älteren der Lebrun-Brüder, Alexis, ausgeschalten hatte.