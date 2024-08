Schluss mit 21! Österreichs Grabowski hört auf

Am Tag des letzten Olympia-Einsatzes der österreichischen Becken-Schwimmer in Paris hat Lena Grabowski in Innsbruck ihr letztes Karriere-Rennen bestritten. Die erst 21-Jährige wurde am Samstag bei den parallel zu den Spielen ausgetragenen Staatsmeisterschaften über 200 m Rücken Zweite, am Tag davor hatte sie über 100 m Rücken gewonnen.