Dritte Goldmedaille für US-Star Simone Biles

Weitere Gold-Chancen am Montag

Die 23-fache Weltmeisterin ist die Einzige, die diesen Sprung beherrscht. Silber sicherte sich mit 14,966 Punkten Rebeca Andrade aus Brasilien, die in Abwesenheit von Biles wegen mentaler Probleme 2021 in Tokio Sprung-Olympiasiegerin geworden war. Biles‘ Teamkollegin Jade Carey wurde mit 14,466 Zählern Dritte. Am Montag bieten sich Biles noch zwei Möglichkeiten, ihre Olympia-Medaillensammlung von nunmehr zehn auszubauen. Dann stehen die Finali am Schwebebalken und am Boden an.