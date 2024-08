„Rinder können nichts für Unvernunft der Wanderer“

Es war die Woche der Kuhattacken in Tirol: In Sölden rammte eine Almkuh einer Niederländerin ein Horn ins Bein, am Donnerstag gab es auf der Heiterwanger Hochalm zweimal „Kuhangriff-Alarm“. Zunächst endete ein Zwischenfall für eine deutsche Wanderin (40) und deren Tochter (10) glimpflich. Wenig später haben dieselben Tiere einen Deutschen (65) verletzt. Am Samstag gab es in Hochfilzen einen Verletzten.