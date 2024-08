Ganz schön viel Gegenwart zum Festival-Finale

Was als poetische Herausforderung beginnt, kippt mit der Zeit in eine moralische Überforderung. Autoritäre Tendenzen und Flüchtlingskrisen, Klimawandel und vor allem der Plastikmüll in unseren Meeren werden mit großer Geste in die künstlerische Erfassung des Ist-Zustandes eingearbeitet. Das Resultat ist in zweierlei Hinsicht überwältigend: Sowohl künstlerisch als auch moralisch denkt diese Show mitunter so groß, dass es einem „too much“ wird. Doch damit ist sie eigentlich aber auch ein treffender Kommentar auf die Gegenwart.