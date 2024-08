Ein optimierter Lebensstil für mehr Wohlbefinden

Neue Routinen zu entwickeln sei nur so lange schwer, bis sich der Blickwinkel geändert habe. Will etwa jemand Gewicht verlieren, müsse er sich auf den Prozess und nicht auf das gewünschte Resultat fokussieren. Alex Grabher verfolgt einen ganzheitlichen, intuitiven Ansatz, wobei am Anfang immer die Justierung des Mindsets steht: „Die mentale Komponente ist extrem wichtig. Wenn der Geist nicht gesund ist, wird es der Körper auch nicht sein.“