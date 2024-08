Profi Leo Hillinger hilft Kärntner Weinbauern

Was dem Verein jedoch bis dato fehlte, waren Hagelnetze. 2023 sei es deshalb zu einem Ausfall der Ernte gekommen. Das soll heuer verhindert werden: „Ich absolviere immer wieder Kurse an der Weinakademie in Rust. Dort haben wir mit befreundeten Winzern über die Notwendigkeit von Hagelnetzen gesprochen“, erzählt die Ärztin, die daraufhin einen Entschluss gefasst hat.