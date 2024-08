Beliebter Wirt sperrt sein „Schnitzelparadies“ zu

24 verschiedene Variationen

Zwei von zig Variationen, mit denen er bei seinen Fans bereits für so manche Geschmacksexplosion gesorgt hat. Engertsberger: „Nur ein Schnitzel und ein Cordon Bleu auf der Karte zu haben, wäre mir zu langweilig.“ Seit 17. Juli lädt er etwa zur Schnitzel-EM, gibt’s 24 verschiedene Länder-Variationen. Das Land, welches bis 25. August am öftesten bestellt wurde, ist dann Europameister. Platz drei belegt aktuell Island (Schweinsschnitzel, gefüllt mit Schinken, Käse und Zwiebel in Caramel-Popcorn-Panade) vor Schweden (Pute, Speck, Rucola, Käse, Chips-Panade).