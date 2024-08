Zwei Doppel-Bogeys! Sepp Straka fällt weit zurück

Wasserschlag

Straka schaffte diesmal nur zwei Birdies (auf den Bahnen 9 und 14). Neben einem Bogey unterliefen dem Ryder-Cup-Sieger an den Löchern 12 und 18, an denen er am Donnerstag noch Schlaggewinne erzielt hatte, gar zwei Doppel-Bogeys. Am Schlussloch war ein Wasserschlag Schuld an der Misere. Für Straka scheint damit Edelmetall außer Reichweite, er selbst gibt sich im Kampf um die Top-Plätze aber noch nicht ganz auf.