Altach gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Der Ausrutscher im ÖFB-Cup beim Wiener Regionalligisten Donaufeld (0:2) versprühte keine Aufbruchstimmung im Altacher Lager. Standfest will sich davon nicht beirren lassen. Er bekräftigte am Freitag, zuversichtlich nach vorne zu blicken. „Wir haben richtig Qualität dazubekommen“, merkte Standfest mit Blick auf den erhöhten Konkurrenzkampf um die Plätze in der Startelf an. Der soll der Mannschaft grundsätzlich Auftrieb geben.