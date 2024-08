Lienz: Kurzarbeit-Antrag von Liebherr eingereicht

Der Haushaltsgerätehersteller Liebherr hat den Antrag auf Kurzarbeit für 960 Mitarbeiter für seinen Standort im Osttiroler Lienz in dieser Woche eingereicht. Innerhalb von drei Wochen werde das Arbeitsmarktservice in Innsbruck darüber entscheiden, so ein Unternehmenssprecher am Freitag.