Liebherr: Scheitert geplante Kurzarbeit in Lienz?

Für ordentlich Unruhe sorgte die Meldung, dass die Liebherr Hausgeräte GmbH an ihrem Standort in Lienz zwischen Oktober und Dezember bis zu 960 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken möchte. Die Gründe dafür sind laut Geschäftsführer Holger König rasch erklärt: „Die Hausgerätebranche befindet sich nach wie vor in einem schwierigen Marktumfeld.“