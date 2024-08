Größte Chiphersteller der Welt werden beliefert

Erst Bad Bleiberg, dann Villach

„Bad Bleiberg war 1986 unser Geburtsort, aber in Villach sind wir gereift und aufgewachsen“, betont Walter Lerch. Und wie! Über 800 Mitarbeiter aus 30 Nationen stellen in Draustadt High-Tech-Produkte für die Halbleiter-Industrie her. „Wir haben uns auf Reinigungsanlagen spezialisiert“, erklärt Lerch. „Wir sind wirklich sehr stolz, von hier aus die größten Chiphersteller der Welt zu beliefern.“ Bei der Chipproduktion fällt beim Ätzen und Lasern Schmutz an, dieser wird von den Lam-Anlagen entfernt – da ist Präzision gefragt.