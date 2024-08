RAF Camora rappt sich mit Falco-Song zurück

Er ist wieder zurück! RAF Camora rappt sich mit seinem neuen Hit „Out of the Dark“ zurück an die Spitze und beschert seinen Fans einen beachtlichen Ohrwurm. Mit Anklängen an die musikalische Legende Falco bringt er frischen Wind in die Musikszene und knüpft an die großen Erfolge seines Wiener Vorgängers an.