Karriereende? Dieses Interview geht unter die Haut

Es war ein Interview, das unter die Haut geht. 2012 habe sie mit den Kurzbahn-Europameisterschaften in Chartres und damit auch in Frankreich ihr internationales Debüt in der allgemeinen Klasse gegeben. „Jetzt bin ich wieder in Frankreich, irgendwie schließt sich der Kreis“, sagte Lena Kreundl mit Tränen in den Augen ins ORF-Mikro. „Ich habe es einfach genossen.“