„Ich habe noch nie so einen Schlag gespürt“

Was die Sache so brisant macht: Vor einem Jahr war Khelif bei der WM noch wegen zu hoher Testosteronwerte gesperrt worden, heuer darf sie bei Olympia boxen – laut IOC, weil sie seit vielen Jahren bei diversen Frauen-Box-Bewerben teilnehmen darf und durfte, auch bei Olympia in Tokio 2021.