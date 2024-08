Wirbel nach Weltrekord: „Menschlich nicht möglich“

Es war der erste Weltrekord bei diesen Titelkämpfen in der La Defense Arena. Pan wird am Sonntag 20 Jahre alt. Die Konkurrenz auf den Nebenbahnen blickte verblüfft auf Bahn vier, in der Pan triumphierte. Der zweitplatzierte US-Amerikaner Kyle Chalmers hatte mit 47,48 Sek. mehr als eine Sekunde Rückstand, der auch noch 19-jährige David Popovici (ROU/47,49) wurde Dritter.