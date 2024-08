Zu fad: Buben zündeten bei Skaterpark Hecke an

Der 13-Jährige war am Donnerstag gegen 15 Uhr mit einem zwölfjährigen ungarischen Freund beim Skaterpark in Eferding. Sie kehrten mit einem mitgebrachten Besen Unrat zusammen und zündeten am Asphalt ein Häufchen dürres Gras an. Später zündelte einer der beiden mit seinem Sturmfeuerzeug an der angrenzenden Hecke. Dadurch geriet diese in Brand und die beiden konnten die Flammen nicht mehr austreten.