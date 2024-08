Kim sucht Schuldige für Hochwasser in Nordkorea

Regierung gibt sich bedeckt

Die Regierung in Seoul selbst hielt sich bedeckt und erklärte offiziell lediglich mit Blick auf das abgeriegelte Nachbarland: „Starke Regenfälle haben eine bedeutende Zahl an Opfern verursacht.“ Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen rekordträchtige Niederschläge erlebt.