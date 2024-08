Attackierter Tourist bedauert Tötung von Bärin KJ1

Wie berichtet, war der Mann am 16. Juli von KJ1 im norditalienischen Trentino angegriffen und verletzt worden. Der Angriff hat bei ihm Spuren hinterlassen. „Gestern konnte ich zum ersten Mal im Wald spazieren gehen, was mir sehr gutgetan hat, auch wenn ich immer noch Angst verspüre, die ich vorher nicht hatte“, sagte der 43-Jährige zur Trentiner Tageszeitung „T quotiadiano“ am Donnerstag.