Staatsausgaben sind erneut stark gestiegen

Mehrausgaben bei Pensionen

Um 14 Prozent stiegen die Ausgaben. Bei der Pensionsversicherungen beträgt das Ausgabenplus 17 Prozent, bei den Beamten rund 10 Prozent. Und der Brocken dürfte in den nächsten Jahren größer werden. „Hohe Anpassungen und demographische Veränderungen führen klar dazu“, so Kucera. Dem gegenüber stehen in Relation weniger Berufstätige, die das System finanzieren.