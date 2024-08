Adria vor Kroatien hatte statt 30 nur mehr 19 Grad

Die kroatische Adria ist eines der beliebtesten Reiseziele am Mittelmeer, unter anderem auch bei Österreicherinnen und Österreichern. Zuletzt waren die Temperaturen rekordverdächtig hoch, vor Dubrovnik wurden Wassertemperaturen von fast 30 Grad gemeldet – ein Rekordwert. Am vergangenen Wochenende folgte jedoch die plötzliche Erfrischung: Laut dem Staatlichen Hydrometeorologischen Institut (DHMZ) wurden am Freitag um sieben Uhr früh 19,1 Grad Celsius gemessen.