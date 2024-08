Warum Motorradausfahrten so häufig tödlich enden

Es ist der zweite tödliche Motorradunfall innerhalb von drei Tagen in der Steiermark: Ein 28-Jähriger verlor am Mittwoch in einer Linkskurve auf der Hebalmstraße die Kontrolle und prallte gegen einen Strommast – erst am Montag verstarb ein 24-Jähriger nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor in Leutschach. Motorradfahren scheint im Sommer zu einer der gefährlichsten Aktivitäten zu zählen. Liegt es am Übermut der Fahrer? Oder an den rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern?