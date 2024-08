Motorradfahrer (28) stirbt bei Crash mit Strommast

Ein Kärntner war am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf der Hebalmstraße (L 606) in Deutschlandsberg unterwegs, als sich die fatalen Szenen ereigneten. Aus derzeit ungeklärter Ursache verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, geriet auf das Bankett und in eine Regenabflussrinne. Eine Bremsung war nicht mehr schnell genug möglich, und er krachte gegen einen Strommast.