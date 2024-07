Raser in 30 Minuten zweimal mit 200 km/h erwischt

„Was soll ich sagen? Das war einfach nur deppert!“ – So rechtfertigte sich ein 28-jähriger Motorradlenker, der am Wochenende auf der Südsteirischen Grenzlandstraße innerhalb von 30 Minuten zweimal mit 200 km/h in die Radarfalle tappte. Seinen „Schein“ ist der los. Seine geleaste Yamaha konnte ihm aufgrund der Rechtslage nicht weggenommen werden.