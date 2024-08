Sieben Jahre Haft für hübschen Raub-„Lockvogel“

Angeklagte wollten Dealer „meier machen“

Mit dem Taxi fuhr die 31-Jährige zusammen mit zwei Bekannten zur Wohnung des Opfers. „Was war der Plan?“, möchte die vorsitzende Richterin wissen – „Dass wir ihn meier machen. Also ihm das, was er hat, wegnehmen. Ich sollte dabei den Lockvogel spielen“, gesteht die Angeklagte. Denn als der Dealer die Wohnungstür in Wien-Meidling öffnete, stürmten die zwei Begleiter der Frau hinein, hielten ihn fest und hätten aus der Wohnung 1500 Euro mitgenommen.