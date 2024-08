Chrissy Teigen: Sohn Miles (6) hat Typ-1-Diabetes

Dass ihr Sohn an Diabetes Typ 1 leidet, bestätigte die Promi-Mama jetzt in einem Folge-Posting: „Vielen von euch ist etwas Besonderes beim Foto aufgefallen, was Luna, Miles und mich beim Anfeuern von Simone Biles und Team USA zeigt. Miles hatte seinen Arm oben, weshalb sooooo viele von euch mich mit den wundervollsten und nettesten Worten, die jemals auf dieser Plattform gefallen sind, angeschrieben haben. Ihr habt den Typ 1-Diabetes-Monitor gesehen und uns soviel Liebe und Unterstützung zukommen lassen.“