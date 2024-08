Gunther kann sein Versprechen von Wien einlösen

Wild entschlossen meldete sich der Wiener in der weltweiten Topliga WWE zurück, qualifizierte sich mit dem Sieg beim King-of-the-Ring-Turnier in Jeddah (Saudi-Arabien) für einen größeren Titelkampf. Bei dem er Sonntag (MEZ ab 1 Uhr Früh, Pro7Maxx überträgt zeitversetzt ab 22.05 Uhr) beim SummerSlam im Football-Stadion von Cleveland US-Heavyweight-Champion Damian Priest herausfordert. Dabei nicht nur fast alle der rund 67.000 Fans, sondern auch die Gruppierung des berüchtigten „The Judgment Day“ gegen sich haben könnte. Der immer wieder unerlaubt in den Kampf eingreift, sich nicht um Regeln schert.