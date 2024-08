Beichler: „Unser Fußball kann eine Waffe sein“

Du übernimmst ja auch die Youth League-Truppe, worauf wird es da ankommen?

Der Bewerb hat eine Wichtigkeit in diesem Haus. Wir tappen noch ein wenig im Dunkeln, welchen Weg wir gehen. Es ist ja abhängig von Red Bull Salzburg. Aber da haben wir in den letzten Jahren gezeigt, dass wir auf einem guten Niveau unterwegs sind. Im Verhältnis zu dem, was wir in der Liga machen wird sich da wenig verändern. Ich glaube schon, das hat man in den vergangenen Jahren gesehen, dass man den Vorteil immer wieder mal merkt, dass wir schon zum Großteil im Erwachsenen-Fußball unterwegs sind. Ich freue mich natürlich auf das, was kommt. Ich hoffe natürlich, dass Red Bull in die Gruppenphase der Champions League einzieht.Für den Klub an sich, aber auch für uns. Sechs garantierte Spiele. Das wäre natürlich top.