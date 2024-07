Ex-Bulle verlässt Hütters Monaco Richtung Wüste

Die Ablösesumme soll sich auf 16,50 Millionen Euro belaufen, laut Vereinsaussendung einigten sich der Klub und der Spieler auf einen Fünfjahresvertrag. Der Malier lief in der Ligue 1 49-Mal auf, in der österreichischen Bundesliga (startet am Freitag mit dem Duell GAK gegen Salzburg) 60-Mal.