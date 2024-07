Messerstiche im Tiroler Klostergarten – Freispruch

Dass man am Abend des 16. Septembers 2023 bei der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Kapuzinerkloster in Imst in einen heftigen Streit geraten war, räumten beide Ukrainer im Landesgericht Innsbruck unumwunden ein. Die Versionen darüber, was wirklich geschah, gingen aber stark auseinander. Der Angeklagte (38) berichtete lediglich von Beleidigungen, die schließlich in Handgreiflichkeiten mündeten.