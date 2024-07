Streit um Helene Fischer endete mit Messerstich

Outfit von Helene Fischer spaltet Franz und Friedrich

„Dabei entbrannte zwischen ihnen eine heftige Diskussion“, so die Staatsanwaltschaft Wien in ihrer Anklageschrift. Die zwei Pensionisten waren sich nämlich über das Aussehen der 39-jährigen Schlagersängerin, die meist in knappen Bühnenoutfits entzückt, uneinig. „Der Disput steigerte sich so weit, dass es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten kam und das Opfer den Angeklagten von sich wegschubste.“