Anonyme Anzeige sorgte für Hausdurchsuchung

Eine anonyme Anzeige machte die Polizei auf den Kärntner aufmerksam: Der 44-jährige Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau postete regelmäßig und immer wieder Bilder, Lieder und verschiedene Artikel mit „nationalsozialistischem Gedankengut“, schildern die Beamten. Darum ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt auch eine Hausdurchsuchung für den 29. Juli an seiner Wohnadresse an.