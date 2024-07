Firmen können Covid-Kredite oft nicht zurückzahlen

„Bis zu 300 Mio. Euro an AWS-Krediten akut ausfallsgefährdet“

Der Experte warnt: „Bis zu 300 Millionen Euro an staatlich garantierten AWS-Krediten – das Gesamtvolumen beträgt 3,353 Milliarden Euro – sind akut ausfallsgefährdet! Die Insolvenzwelle könnte sich damit deutlich höher aufbauen als vom Kreditschutzverband prognostiziert.“ Im Worstcase rechnet er mit bis zu 10.000 Unternehmenspleiten in diesem Jahr.