Falsch ausgesagt: „Wurde in Kofferraum gesperrt“

Doch auch sein Alibi und das später erstellte Weg-Zeit-Diagramm sprechen gegen diese Anschuldigung. Nach zwei Wochen wurde der 28-Jährige enthaftet. Seine Zeugenladung für den Prozess nutzt er: „Ich habe mich über die Entschädigung informiert. Das ist eine lächerliche Summe. Ich glaube, 20 oder 25 Euro am Tag. Ist die Freiheit wirklich so wenig wert?“ Außerdem mutmaßt der Mann: „Es gibt nur zwei Optionen, warum sie das aussagt: Sie will es verstecken, weil es jemand aus ihrem Freundeskreis ist oder, weil sie mit dem Gericht schon so tief drinnen ist.“