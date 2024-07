Fischsterben: Lokale wegen Gestank gemieden

Ungewöhnlich viele Fische kommen in der italienischen Toskana derzeit an die Oberfläche und sterben nach stundenlanger Qual. Verantwortlich gemacht wird die hohe Wassertemperatur in der Lagune, die in den vergangenen Tagen bei 35 Grad lag. Laut italienischen Medien sind das die derzeit höchsten Temperaturen im gesamten Mittelmeerraum.



Hier sehen Sie eine Aufnahme aus Orbetello.