Sieg! Kranker Auböck hat wieder Grund zum Jubeln

Felix Auböck hat wieder Grund zum Jubeln! Der Schwimm-Europameister kam in seinem Vorlauf über 800 m Kraul auf eine Zeit von 7:48,49 Min. und gewann in seiner Gruppe. Damit verpasste er zwar seinen österreichischen Rekord aus dem April 2022 um 3,17 Sek., präsentierte sich aber besser als am Samstag über 400 m Kraul, als er angeschlagen 24. wurde. Am Sonntag über 200 m Kraul musste der Niederösterreicher erkrankt passen.