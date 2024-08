Mit Maria und dem Kräuterpfarrer über den See

Klagenfurt: Ab 19.30 Uhr stimmt die Stadtkapelle Klagenfurt die Wallfahrer am 15. August an der Anlegestelle in der Ostbucht musikalisch ein. Informationen zur Geschichte der Prozession werden in deutscher, italienischer und englischer Sprache gegeben. Um 20 Uhr legen die Schiffe ab.

Krumpendorf: Ab 19 Uhr werden Kräutersträußchen verkauft. 19.30 Uhr: Andacht, Kräutersegnung. 20.30 Uhr: Das Marienschiff legt an. 20.45 Uhr: Offenes Singen mit Chören aus Krumpendorf und Agape.

Pörtschach: 19.30 Uhr: Promenadenkonzert der Blasmusik St. Marein / Steiermark im Musikpavillon. 21 Uhr: Marienlieder vor dem Parkhotel. 21.15 Uhr: Das Schiff legt an. Uraufführung des Marienliedes von Hannes Benedikt.

Velden: 20 Uhr: Strandkonzert des Musikvereines Velden. 22.10 Uhr: Das Schiff legt an.

Maria Wörth: 23.10 Uhr: Das Marienschiff legt an. 23.20 Uhr: Feuerwerk. 23.30 Uhr Rückfahrt in die Ostbucht. Ankunft: 24 Uhr.

Karten (27 Euro, Senioren 25, Jugendliche bis 17 Jahren 23, Kinder bis 13 Jahren 13 Euro) im Büro der Dompfarre in der Lidmanskygasse 14 oder online unter www.wsg.co.at/webshop

Infos auch unter www.kath-kirche-kaernten.at/msp