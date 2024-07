Pensionistin beim Kirchgang mit Messer bedroht

Am Sonntag gegen 9.15 Uhr ereignete sich in Mattighofen ein versuchter schwerer Raub. Ein noch Unbekannter beobachtete das 83-jährige Opfer bereits am Stadtplatz Mattighofen, als dieses gerade zu Fuß von der Kirche in Richtung Rosengasse ging. Der Unbekannte verfolgte das Opfer mit einem E-Scooter und hielt sie auf Höhe der Adresse Rosengasse 2 auf. Anschließend forderte er mehrmals die Herausgabe ihrer Handtasche.