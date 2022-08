Bankomat-Code auf Zettel: Dieb hat leichtes Spiel

Ein dreister Dieb trieb am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in Hall in Tirol sein Unwesen: Der Unbekannte stahl die Geldtasche einer 79-jährigen Einheimischen und hob anschließend mit deren Bankomatkarte Geld ab. Dabei hatte der Täter leider leichtes Spiel, denn der Code stand auf einem Zettelchen.