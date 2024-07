Harald Ambros nach Dressur auf Platz 49

Bei seiner vierten Olympia-Teilnahme kam der 44-Jährige bei regnerischen Bedingungen im Schlosspark von Versailles in der ersten Disziplin Dressur mit seinem Pferd Vitorio du Montet auf 36,5 Fehlerpunkte. Damit landete der Oberösterreicher im hinteren Drittel des Feldes mit 63 klassierten Teilnehmern. Am Sonntag folgt der Geländeritt und am Montag das Springen.