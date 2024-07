Olympia-Start: Rekordleistung von Elisabeth Straka

Bogenschützin Elisabeth Straka hat für den ersten österreichischen Einsatz bei den Olympischen Spielen in Paris gesorgt. Am Donnerstag, also noch vor der offiziellen Eröffnungsfeier, stand für sie die Klassifizierungsrunde an. Dort hat es die Österreicherin mit einem starken Auftritt auf den zehnten Platz geschafft und damit einen neuen österreichischen Rekord aufgestellt. In der Eliminationsrunde kommt es zum Duell mit der Niederländerin Quinty Roeffen. Eine Südkoreanerin sorgte zudem für den ersten neuen Weltrekord bei den Olympischen Spielen.