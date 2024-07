Mit 1,6 Promille in den Gegenverkehr gerast

Ereignet hat sich der verheerende Zusammenstoß am frühen Abend des 9. März auf der L 190 in Nenzing. Nach dem Besuch eines Fußballmatches und einer Geburtstagsfeier steigt der 41-jährige Baufacharbeiter mit 1,6 Promille Alkohol im Blut in sein Auto und fährt Richtung Bludenz. Auf Höhe Firma Liebherr verliert er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw und rast in den Gegenverkehr. Zwar versucht der 28-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos noch eine Kollision zu vermeiden. Doch der besonnene junge Mann hat keine Chance.